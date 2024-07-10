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أحمد جودة - القاهرة - يغيب قلب دفاع الأوروجواي، رونالد أراوخو، عن نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام كولومبيا الأربعاء، حسب ما أكّد مدرّبه مارسيلو بييلسا.

بيلسا يحسم موقف أراوخو من المشاركة أمام كولومبيا

وخرج أراوخو (25 عامًا) مصابًا في الشوط الأوّل من فوز الأوروجواي على البرازيل في لاس فيجاس السبت، وأظهرت الفحوص معاناته من "إصابة عضلية" في الفخذ الأيمن، حسب اتحاد بلاده.

وقال مدرّبه الأرجنتيني في مؤتمر صحفي في شارلوت الأمريكية "لن يكون بمقدورنا الاعتماد على أراوخو".

وحلّ لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني خوسيه ماري خيمينز بدلًا من أراوخو في الدقيقة 33، ومن المتوقع أن يلعب أساسيًا بمواجهة كولومبيا.

ويغيب عن الأوروجواي، حاملة اللقب 15 مرّة، الظهير الأيمن ناهيتان نانديس الذي طُرد في الشوط الثاني ضد البرازيل.

وأضاف بييلسا الذي قد يلجأ لخدمات جييرمو فاريلا والجناح أجوستين كانوبيو "لم أقرّر هوية بديل نانديس".

وقال بييلسا إنه منبهر من تطوّر كولومبيا التي يشرف عليها مواطنه نستور لورنسو ولم تخسر في آخر 27 مباراة.

وتابع "هم منافس كبير، يعيشون سلسلة إيجابية من النتائج.. البرازيل كانت منافسًا متطلّبًا ويجب مقاربة كولومبيا بالطريقة عينها".

في المقابل، اعتبر لورنسو أن متاعب الأوروجواي في خط الخلف لن تكون عاملًا مؤثرًا "لا أعتقد أنها تشكّل أفضلية. أعتقد إنهم يملكون لاعبين رائعين في المراكز نفسها".

وتفوّقت كولومبيا على بنما 5-0 لتحجز بطاقة نصف النهائي وتعادل أفضل سلسلة لها بين 1992 و1994 في عصر كارلوس فالديراما وفريدي رينكون.

ويلعب الفائز من هذه المباراة الأحد في ميامي، مع الأرجنتين حاملة اللقب التي تغلّبت على كندا 2-0 الثلاثاء.

