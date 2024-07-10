مبابي سيرتدي رقم 9.. ريال مدريد يعلن تغيير أرقام قمصان بعض لاعبي الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريال مدريد الإسباني عن تغيير أرقام قمصان بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الملكي في الموسم الجديد 2024-2025.

ريال مدريد يعلن تغيير أرقام قمصان بعض لاعبي الفريق

وسيرتدي كيليان مبابي رقم (9) لأول مرة في مسيرته، حيث اعتاد على ارتداء رقمي 29 و10 مع موناكو وباريس سان جيرمان، وسيتعين على المهاجم الفرنسي الانتظار لعام آخر لحين اعتزال لوكا مودريتش الذي يمتلك رقم (10).

وقرر فيديريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد ارتداء رقم (8) خلفًا للألماني توني كروس الذي قرر تعليق حذاءه وإنهاء مسيرته الكروية عقب انتهاء يورو 2024.

ويريد إدواردو كامافينجا أن يترك رقم (12) وقرر أن يرتدي رقم (6) الخاص بالمدافع ناتشو هيرنانديز الذي قرر الرحيل عن صفوف الميرنجي والانتقال إلى الدوري السعودي عن طريق نادي القادسية.

يذكر أن ريال مدريد أعلن أن يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو 2024، سيتم تقديم كيليان مبابي على ملعب السانتياجو برنابيو لاعبًا جديدًا.