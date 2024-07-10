يوفنتوس يضم تورام من نيس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء ضم كيفرين تورام من نيس الفرنسي بعقد لمدة خمسة أعوام تنتهي في 30 يونيو 2029.

أوضح يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت أنه تم الاتفاق على ضم اللاعب مقابل 20 مليون يورو يتم دفعها خلال ثلاث سنوات.



وولد تورام في مدينة ريجيو إميليا عندما كان والده ليليان تورام نجم يوفنتوس السابق يلعب لفريق بارما، وانتقلت العائلة إلى تورينو في صيف عام 2001، والآن وبعد مرور 23 عامًا، يعود كيفرين إلى تورينو من جديد كلاعب في يوفنتوس.

وسبق لكيفرين اللعب لموناكو، وهو ما أتاح له الفرصة في المشاركة للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا وعمره 17 عامًا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، ثم انتقل إلى نيس عام 2019.

وخاض تورام 167 مباراة مع نيس وسجل له تسعة أهداف وصنع 11 هدفًا، وخلال الأعوام الخمسة التي قضاها مع الفريق، شارك في 141 مباراة بالدوري الفرنسي.

وتطور تورام بشكل كبير خلال مشواره مع نيس واستعرض إمكاناته البدنية والفنية في المواسم الأخيرة، وقد استدعي ضمن قائمة منتخب فرنسا من جانب المدرب ديدييه ديشان ليسجل ظهوره الدولي الأول في مواجهة هولندا في 24 مارس (آذار) 2023.