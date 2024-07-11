نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يوجه رسالة مفاجئة للجماهير بعد إقحام اسمه في قضية أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة للجماهير، وذلك بعد إقحام اسمه في واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت السبت الماضي.

شوبير يتحدث عن وفاة أحمد رفعت

وجاءت رسالة شوبير عبر برنامجه ملعب أون والذي يذاع عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس.

وقال: "كده حلو ولا عايزين تعملوا فيلم نحن حاليا في يومين الأفلام والبحث عن اللقطة والتريند نحن لا نحترم حالة الحزن".

وتابع: "مع وجود حالة الحزن والألم توجد معاها حالة المبالغة وبعد الوقت المشاهد كلها تكشف، من الوارد خداع بعض الناس".

وأضاف: "من الممكن أن تخدع القصة بعض الناس لبعض الوقت، لكن لم تخدع كل الناس كل الوقت".

واختتم: "اصبرو كل شئ سيظهر كونوا صبورين وأخد الحق حرفة".