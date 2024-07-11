نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وكيل المثلوثي يكشف موقفه من العرض السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار محمد سلامة، وكيل اللاعب التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى تعلق موكله بالقلعة البيضاء وجماهيرها منذ تواجده في النادي عام 2019.

وكيله: المثلوثي سعيد في الزمالك

قال سلامة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "ليس هناك أي عروض رسمية للتعاقد مع حمزة المثلوثي، ولكن هناك عروض شفهية فقط من أجل الاستفسار عن القيمة المالية".

وتابع: "حمزة المثلوثي يفكر على المستوى الرياضي والمشروع الذي سيقدمه له النادي، والنادي السعودي الذي يتناقش معنا ليس من الأندية الكبرى في الدوري السعودي، ولا ينافس في البطولات القارية عكس الزمالك، الذي يتواجد دائمًا في البطولات القارية، وينافس على جميع البطولات".

واختتم: "على المستوى الرياضي حمزة يشعر براحة كبيرة في مصر وكذلك من الناحية العائلية، فهو سعيد للغاية، ولكننا نبحث عن التقدير المادي أيضًا".