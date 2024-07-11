نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس النصر يفجرها: هناك نية لإقصائنا من كأس مصر أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف لطفي رئيس نادي النصر، أنه لم يتلقى أي خطابات بشأن تحويله للجنة الانضباط، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة أرسل خطابًا في منتهى "الاسفاف"، وقام بإرسال خطاب للرد عليه، وأبلغتهم بأنني سأخوض المباراة ضد بيراميدز في كاس مصر.

أشرف لطفي: إذا تم تحويلي للجنة الانضباط سأقوم بضم أشخاص آخرين

قال رئيس النصر عبر برنامج بوكس تو بوكس على شاشة etc: "تمت مخاطبة اتحاد الكرة منذ 15 يومًا، وهم يقومون بإرسال خطاب ويطلبون الرد خلال 48 ساعة، وتم إبلاغي الساعة 6 مساءا باعتبار النصر منسحبًا رغم انني ابلغتهم صباح اليوم بأنني سأخوض اللقاء، ولكن يظهر أن النية مبيتة لإقصاء الفريق من البطولة وتوقيع عقوبات ضدنا".

وأضاف: "إذا تم تحويلي للجنة الانضباط سأقوم بضم أشخاص آخرين ويتم التحقيق مع الجميع، وبعدما تم مخاطبتهم مرة آخرى، أبلغوني بأن خطاب العقوبات والاعتبار منسحبًا يتم اعتباره لاغيًا والمباراة في موعدها، وحصل تواصل بين المدير الإداري للنادي مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة".

وواصل: "لا أخاف من أحد ولا أخشى أي شخص، أتمنى أن يكون هناك تحقيق معي واثق في رجال القضاء وأنا واحد منهم، ولدي حقوق في اتحاد الكرة منذ 6 سنوات ولم أحصل عليها حتى الآن، ولنا حقوق عند شركة برزنتيشن منذ أيام وجودنا في الدوري الممتاز ولم نحصل عليها".

وأتم: "أعرف كيف أحصل على حقي بالقانون، ولم أخطئ في أحد، وتحدثت عن بعض الأمور".