نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل المثلوثي يكشف مفاجأة حول راتب اللاعب مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار محمد سلامة، وكيل اللاعب التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى رغبتهم في التقدير المادي من النادي، موكدًا أن اللاعب حصل على وعود بالحصول على مستحقاته كاملة بنهاية الموسم.

وكيل المثلوثي: نحصل على العقد الأقل في أجانب الزمالك.. ونرغب في التقدير المادي

قال محمد سلامة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "على المستوى الرياضي حمزة يشعر براحة كبيرة في مصر، هو سعيد للغاية وكذلك عائلته، ولكننا نبحث عن التقدير المادي أيضًا".

وتابع: "حمزة يحصل على أقل راتب في أجانب الزمالك، ونستحق تعويض عن ذلك، خاصة بعد ما يقدمه اللاعب التونسي مع الفريق الأبيض".

أضاف: "حمزة لم يقدم أي تنبيه أو إجراء رسمي ضد الزمالك بشأن المستحقات، وفي الوقت الحالي هناك تأخير كبير في المستحقات، ولكن هناك وعود عقب نهاية الموسم بالحصول على كافة المستحقات بنهاية الموسم".

واختتم: "المثلوثي سعيد ويثق في إدارة النادي، وسعيد بالاستمرار داخل القلعة البيضاء".