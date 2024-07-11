نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملية جراحية لمدة 8 ساعات.. آخر تطورات الحالة الصحية لعضو الزمالك أحمد سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم عبد الله مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك للتسويق الإلكتروني، عن تفاصيل الحالة الصحية لأحمد سليمان عضو المجلس الأبيض، والمشرف العام على فريق الكرة بالنادي، بعد خضوعه لجراحة اليوم الأربعاء.

كشف تطورات حالة أحمد سليمان

قال إبراهيم عبد الله في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، أجرى أحمد سليمان جراحة اليوم لمدة 8 ساعات كاملة، وهو الآن في غرفته داخل المستشفى منذ ساعة تقريبًا، في مرحلة الإفاقة.

وطمأن عبد الله جماهير القلعة البيضاء التي توجه لها بالشكر بعدما حرص الكثير على التبرع بدمه في المستشفى التي يتواجد بها عضو المجلس الأبيض، والتي تسببت في امتلاء بنك الدم الخاص بها.

وتوجه أيضًا إبراهيم عبد الله نيابة عن أسرة أحمد سليمان بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة ومساعد وزير الداخلية الذين أمروا بتوفير كافة الرعاية الطبية لعضو المجلس الأبيض.