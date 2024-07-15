نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة ميسي وسيطرة كولومبية.. شوط أول سلبي في نهائي كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من الأرجنتين أمام كولمبيا المباراة التي جمعتهم في نهائي دوري بطولة كوبا أمريكا 2024.

وحكم التعادل السلبي الشوط الأول في المباراة وسط اثارة قوية ومثيرة، من قبل بداية المباراة والتي شهدت تدافع وزحام جماهيري أدى لتأجيل المباراة لمدة ساعة و22 دقيقة.



إصابة ليونيل ميسي

وشهدت المباراة في الدقيقة 38 اصابة قوية ومقلقة ليونيل ميسي في القدم اليسرى نتيجة للتدخل مع لاعب كولمبيا إلا أنه استكمل باقي الشوط بعد تلقي العلاج.



كما شهدت المباراة سيطرة لمنتخب كولمبيا عكس المتوقع لتألق الأرجنتين.

ويسعى الارجنتين لحسم اللقب الثاني على التوالي بعد حصد اللقب النسخة الماضية بينما تبحث كولمبيا عن اللقب الثاني في التاريخ بعد لقب 2001.