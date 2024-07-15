محمد بركات يكشف اهتمامات المنتخب الأولمبي قبل أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب الأولمبي، عن مباراة أحفاد الفراعنة أمام منتخب أوكرانيا قبل أولمبياد باريس 2024.



وقال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "ودية المنتخب الأولمبي مع أوكرانيا تجربة مفيدة قبل الأولمبياد".



وتابع: "النتائج ليست هامة في الوديات التي تسبق أولمبياد باريس، لكنها هامة جدا لعلاج الأخطاء".



وأضاف: "محمد النني وأحمد سيد زيزو، إضافة كبيرة للمنتخب الأولمبي".

وواصل: "ميكالي كان يضع خطط بديلة لاختيار اللاعبين فوق السن، وبعض الأندية اعتذرت".



واختتم محمد بركات حديثه قائلًا: "النني خبرة كبيرة، وأشكره إلى جانب زيزو على حرص الثنائي على التواجد معنا".