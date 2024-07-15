نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عاشور يكشف سر تراجع مستوى الحكام المصريين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تحدث محمود عاشور الحكم الدولي، عن سبب تراجع مستوى الحكام المصريين الكبار، في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز 2023-2024.
وقال محمود عاشور فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "الجميع يري تراجع مستوي الحكام الكبار".
وتابع: "الجميع يري تراجع مستوي الحكام الكبار، هذا الموسم لأنهم فقدوا الشغف".
وأضاف: "الأندية فقدت الثقة في التحكيم المصري بسبب الموسم الحالي ".
وواصل: "بيريرا قرر إيقافي عن اللعب دون إعلان القرار أو إبلاغ اتحاد الكرة أو اللجنة".
واستطرد: "بعد عدم إختياري في مباراة الأهلي والزمالك تأكدت أن بيريرا قرر إيقافي دون علم اللجنة أو اتحاد الكرة ".
وأوضح: "أنا من أبلغت اتحاد الكرة بقرار إيقافي وقلت لهم أنا استحملت كثير".
وأردف: "أنا أشعر أني ألعب بلاي ستيشن وليس كرة قدم، وأنا مش هشحت مباريات".
واختتم محمود عاشور حديثه قائلا: "أنا أشعر أن اتحاد الكرة مش شايفني، وحالتي النفسية سيئة جدا".