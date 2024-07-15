الرياضة

محمود عاشور يكشف سر تراجع مستوى الحكام المصريين

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أحمد جودة - القاهرة -  


تحدث محمود عاشور الحكم الدولي، عن سبب تراجع مستوى الحكام المصريين الكبار، في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز 2023-2024.


وقال محمود عاشور  فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "الجميع يري تراجع مستوي الحكام الكبار".


وتابع: "الجميع يري تراجع مستوي الحكام الكبار، هذا الموسم لأنهم فقدوا الشغف".


وأضاف: "الأندية فقدت الثقة في التحكيم المصري بسبب الموسم الحالي ".

وواصل: "بيريرا قرر إيقافي عن اللعب دون إعلان القرار أو إبلاغ اتحاد الكرة أو اللجنة".

واستطرد: "بعد عدم إختياري في والزمالك تأكدت أن بيريرا قرر إيقافي دون علم اللجنة أو اتحاد الكرة ".

وأوضح: "أنا من أبلغت اتحاد الكرة بقرار إيقافي وقلت لهم أنا استحملت كثير".

وأردف: "أنا أشعر أني ألعب بلاي ستيشن وليس كرة قدم، وأنا مش هشحت مباريات".


واختتم محمود عاشور حديثه قائلا: "أنا أشعر أن اتحاد الكرة مش شايفني، وحالتي النفسية سيئة جدا".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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