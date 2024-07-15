نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إسبانيا.. الأرجنتين تحطم الأرقام في عهد سكالوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب الأرجنتين احصائية مميزة له مع ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب بعد أن قاده للتتويج بلقب كوبا أمريكا للنسخة الحالية.

وفاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد على كولومبيا في المباراة التي استضافها ملعب هارد روك بأقدام لوتارو مارتينيز في الدقيقة 112 من عمر اللقاء.

وأصبح منتخب الأرجنتين هو ثاني منتخب في التاريخ يحقق ثلاث بطولات دولية متتالية بعد إسبانيا.

وتوج الأرجنتين بالكوبا في 2021 وكأس العالم في 2022 وكوبا أمريكا النسخة الحالية 2024.

وفعل إسبانيا ذلك خلال يورو 2007 وكأس العالم 2010 ويورو 2021.