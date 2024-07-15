نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجواير: الفريق الافضل فاز بلقب اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب ​هاري ماجواير​، مدافع مانشستر يونايتد، عن شعوره بالإحباط بعد خسارة ​إنكلترا​ في نهائي ​يورو 2024​ أمام ​إسبانيا​، لكنه اعترف بأحقية منتخب إسبانيا في التتويج باللقب.

ماغواير، الذي لم يكن ضمن قائمة إنكلترا لهذه البطولة، عبّر عن حزنه لكنه أعرب عن تفاؤله بأنهم سيتمكنون من العودة مرة أخرى والمشاركة في نهائيات أخرى في المستقبل.

ماجواير: الفريق الافضل فاز بلقب اليورو

كما هنأ ماغواير منتخب إسبانيا على فوزه، معترفًا بأنهم كانوا الفريق الأفضل في البطولة، وعبر عن تقديره لأدائهم طوال المسابقة.

وكانت هذه الهزيمة الثانية على التوالي في النهائي بعد الخسارة في ​يورو 2020​ أمام ​إيطاليا​ بركلات الترجيح.