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أحمد جودة - القاهرة - قال المدافع دافينسون سانشيز عقب هزيمة كولومبيا أمام الأرجنتين، إن "هذه هي كرة القدم"، مضيفا "الأمر مؤلم بشدة"؛ لأن منتخب لوس كافيتيروس يرحل في نهاية المطاف "خالي الوفاض".

مدافع كولومبيا: الخسارة بهذه الطريقة مؤلمة حقا

وأضاف سانشيز: "هكذا هي كرة القدم، لكن حين تعمل بجد كي تصل إلى هنا وتنافس على اللقب وتخسر في النهاية، فهذا مؤلم حقا"، خلال تصريحات أدلى بها عقب نهائي كوبا أمريكا الذي خسره لوس كافيتيروس (1-0) لصالح الألبيسيليستي.

وتابع "كما قلت، لدينا أحلام وطموحات كبيرة؛ لأن الكثير من الناس أمضوا بالفعل سنوات طويلة هنا في المنتخب، والبعض لم يحظ حتى بحلم الوصول إلى هنا، وكنا نريد إسعاد البلاد ومنحها انتصارا تستحقه".

وأكد اللاعب أن فريقه كان يستحق المزيد، مضيفا "اعتقد أن كولومبيا تستحق كل شيء، وبالتأكيد عائلاتنا، وزملائنا، لكننا نشعر بألم شديد حقا بسبب الطريقة، فقد سنحت لهم فرص، لكننا سيطرنا على المباراة ونرحل وفريقنا خالي الوفاض".

