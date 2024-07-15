الرياضة

سكالوني: فرحتي مزدوجة بتتويج الأرجنتين وإسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه يشعر بسعادة مزدوجة بفوز فريقه بكأس كوبا أمريكا، وفوز إسبانيا بكأس أوروبا.

سكالوني: فرحتي مزدوجة بتتويج الأرجنتين وإسبانيا

وصرح سكالوني: "سعادتي مضاعفة؛ لأن إسبانيا فازت أيضًا. لقد كان يومًا مذهلًا. جزء من عائلتي إسباني، وإنني سعيد لأن لديَّ جذور خاصة في البلاد وفوق كل ذلك أعرف المدرب"، في مؤتمر صحفي عقب الفوز على كولومبيا (1-0) في نهائي كوبا أمريكا صباح الإثنين.

وأضاف المدرب أن مواجهة كأس لا فيناليسيما، التي ستجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا، فستكون في رأيه "مباراة جميلة للغاية بين منتخبين يمران بلحظات رائعة، مقدمين طريقة لعب مختلفة عن الآخرين. سيكون من الرائع مواجهتهم".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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