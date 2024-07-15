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أحمد جودة - القاهرة - قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه يشعر بسعادة مزدوجة بفوز فريقه بكأس كوبا أمريكا، وفوز إسبانيا بكأس أوروبا.

سكالوني: فرحتي مزدوجة بتتويج الأرجنتين وإسبانيا

وصرح سكالوني: "سعادتي مضاعفة؛ لأن إسبانيا فازت أيضًا. لقد كان يومًا مذهلًا. جزء من عائلتي إسباني، وإنني سعيد لأن لديَّ جذور خاصة في البلاد وفوق كل ذلك أعرف المدرب"، في مؤتمر صحفي عقب الفوز على كولومبيا (1-0) في نهائي كوبا أمريكا صباح الإثنين.

وأضاف المدرب أن مواجهة كأس لا فيناليسيما، التي ستجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا، فستكون في رأيه "مباراة جميلة للغاية بين منتخبين يمران بلحظات رائعة، مقدمين طريقة لعب مختلفة عن الآخرين. سيكون من الرائع مواجهتهم".

