نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر صادم لجماهير برشلونة الإسباني بشأن إصابة رونالدو أراوخو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية أن المدافع الدولي الأوروجوياني رونالد أراوخو وصل إلي إسبانيا لإجراء عدد من التحاليل الطبية، تمهيدا لاجراء عملية جراحية بعد أن تعرض لإصابة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

وأكدت التقارير أن مدافع برشلونة الإسباني سيجري عملية جراحية خلال الأيام القادمة، ثم يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبل عودته إلى التدريبات.

رونالد أراوخو يغيب عن الملاعب حتي ديسمبر المقبل

وأشارت التقارير أن من المتوقع أن يعود رونالدو أراوخو إلي الملاعب في شهر ديسمبر القادم للمشاركة مع فريقه.

والجدير بالذكر أن مدافع برشلونة الإسباني تعرض لإصابة عضلية في المواجهة التي جمعت بين منتخبي أوروجواي مع البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.

ويذكر أن منتخب أوروجواي توج بالميدالية البرونزية بعد الحصول علي المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا، بعد فوزه على منتخب كندا بركلات الترجيح 4-3 ، حيث انتهي الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما ‎في المباراة التي جمعتهما على ملعب بنك أمريكا.

