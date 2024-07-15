إنتر ميلان يحسم مستقبل هداف كوبا أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إيطالية عن وصول إنتر ميلان الإيطالي لإتفاق مع مهاجمه لاوتارو مارتينيز علي تمديد تعاقده مع الفريق حتي يونيو 2029.

وأكدت التقارير أن هداف بطولة كوبا أمريكا سيوقع علي عقده الجديد مع فريقه الإيطالي خلال الأيام القادمة لمدة 5 مواسم.

إنتر ميلان الإيطالي يجدد عقد لاوتارو مارتينيز

وأضافت أن اللاعب الأرجنتيني أوتارو مارتينيز سيحصل علي 9 مليون يورو سنويًا بالأضافة إلي بعض الإمتيازات.

وقاد أوتارو فجر اليوم "الأثنين" منتخب بلاده للفوز علي منتخب كولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا، حيث أحرز اللاعب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 112.

وحصل اللاعب الأرجنتيني الدولي علي جائزة هداف النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 2024 بتسجيله خمسة أهداف.