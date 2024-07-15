نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة النصر في كأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة النصر في إطار بطولة كأس مصر.
ويحل نادي النصر القاهري ضيفًا على بيرانيدز في الثامنة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:
- حراسة المرمى: شريف إكرامي
- خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي
- خط الوسط: محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه
- خط الهجوم: دودو الجباس - مروان حمدي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد ميهوب - يوسف نادر - أحمد سامي - بلاتي توريه - إسلام عيسى - مهند لاشين - صامويل أومسا - فخري لاكاي - فيستون ماييلي