تشكيل بيراميدز لمواجهة النصر في كأس مصر

ويحل نادي النصر القاهري ضيفًا على بيرانيدز في الثامنة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

محمد يوسف

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