نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي لـ "دوت الخليج الرياضي": سنحل أزمة القيد قبل بداية الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحاول مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، حل أزمة القيد خلال الفترة الحالية، خاصةً قبل انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد.

ويسعى مجلس إدارة الدراويش لحل الأزمة وتوفير بعض السيولة المالية اللازمة لبعض لاعبيه السابقين، والذين حصلوا على حكم نهائي من قبل المحكمة الرياضية الدولية" كاس " خلال الفترة الأخيرة.



الإسماعيلي: نسعى لتدبير 86 مليون جنيه قبل نهاية الميركاتو الصيفي لفتح القيد



وكان جان موريل قد حصل على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية بإلزام النادي الإسماعيلي بدفع مبلغ قدره 860 ألف دولار بخلاف فائدة تصل إلى 5% بسبب التأخير.

كما حصل اللاعب نور الزمان مدافع الفريق السابق بحكم يحق له الحصول على 400 ألف دولار من الإسماعيلي.

وحصل اللاعب اللاتيني كارميلو مهاجم الفريق السابق على حكم يلزم الدراويش بسداد 444 ألف دولار، وذلك بالإضافة إلى الفوائد التي تتزايد بسبب تأخر الإسماعيلي عن السداد منذ صدور الحكم من المحكمة الرياضية الدولية.

ويصل المبلغ المطلوب من الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة وقبل بداية الموسم الجديد لتدعيم صفوفه هو 86 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى الفوائد المتزايدة كلما زادت فترة السداد.

وفي الإطار ذاته، أوضح مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أن مسؤولي الدراويش يسعون جاهدين لحل تلك الأزمة في أقرب وقت ".

وأضاف:" نحاول في الفترة الحالية التواصل مع جميع اللاعبين لجدولة مستحاقتهم خلال المرحلة المقبلة ".

وتابع:" الفريق يحتاج إلى تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لذلك سنحل الأزمة قبل انطلاق الموسم الجديد".

وأتم:" من الوارد رحيل بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تقليل مرتبات اللاعبين، وهو ما بدأنا بعمله بالفعل ".

ويستعد الإسماعيلي لإستضافة نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري العام، يوم الأثنين المقبل، والموافق 22 من الشهر الجاري.