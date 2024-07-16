نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير عزمي مجاهد: بلدية المحلة تستحق الفوز على الزمالك.. وهذا خطأ جوميز في المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق، عن رأيه في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق بلدية المحلة، والتي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام نظيره بلدية المحلة؛ ليبتعد الفارس الأبيض بشكل رسمي عن المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

أمير عزمي مجاهد يتحدث عن خطأ جوميز في مباراة بلدية المحلة

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوميز أخطأ في مشاركة اللاعبين الشباب في مباراة بلدية المحلة ".

وتابع:" جوميز دفع ب 6 أو 7 لاعبين من الشباب مع بعض، فكان يجب أم يلعبوا في وسط مجموعة تساعدهم؛ ومباراة مثل هذه من الممكن أن تظلم لاعب منهم من حيث الأداء ".

وأشار:" يجب أن يكون لدي هدف، أن يريح اللاعبين الكبار والتي تشارك بشكل أساسي مثل عبد الله السعيد، ما دام أن جوميز يجهز هؤلاء اللاعبين للموسم الجديد"

واختتم:" كان يجب أن يستبعد عمر جابر وحمزة المثلوثي من المباراة من أجل الراحة، حتى يبدأون الموسم الجديد بشكل أفضل، ودون إرهاق، ولكن الدفع بهم في هذه المباراة لم يفيد بشئ، ولا أستفاد أيضا بالدفع بالناشئين".