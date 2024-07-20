نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسكار فييغاس مدربًا جديدًا للمنتخب البوليفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عُيّن أوسكار فييغاس مدربًا جديدًا للمنتخب البوليفي بعد إقالة البرازيلي أنطونيو كارلوس زاغو غداة الفشل الذريع في بطولة كوبا أميركا، وفقًا لما أعلن رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم.

وأُقيل زاغو (55 عامًا) من منصبه الخميس بعد أقل من عام على رأس التشكيلة عقب النتائج الكارثية في مسابقة كوبا أميركا، حيث احتلت بوليفيا قاع الترتيب في المجموعة الثالثة بخسارتها أمام أوروغواي 0-5 وبنما 1-3 والولايات المتحدة المضيفة 0-2، واستقبلت شباكها 10 أهداف وسجلت هدفًا.

وسيستهل المدرب فييغاس (54 عامًا) الذي سبق له أن أشرف على ناديي بوليفار وأولويز ريدي، مهامه الفنية مع المنتخب الوطني خلال المباراتين المقبلتين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، باستضافته فنزويلا في لاباز، قبل أن يحلّ ضيفًا على تشيلي في سانتياغو خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وتحتل بوليفيا المركز التاسع قبل الأخير في المجموعة المشتركة برصيد ثلاث نقاط من فوز على البيرو 2-0 في الجولة الخامسة مقابل خمس هزائم، علمًا أن المنتخبات الست الأولى ستتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، على أن يخوض السابع ملحقًا قاريًا.