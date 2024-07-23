نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحكيم في الميزان.. الحكم الألماني يتألق في مباراة بيراميدز والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام بيراميدز والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الأهلي الفوز بهدف نظيف سجله وسام أبو علي في الدقيقة 28 من عمر المباراة ليكرر المارد الأحمر فوزه ذهابا وإيابا.

وقاد المباراة طاقم حكام ألماني، بقيادة فيليكس تسفاير، يعاونه روبيرت كيمبتير كمساعد أول، ويان زيدال، كمساعد ثان، وتواجد دانيال شلاجر حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو تواجد كلا من ساشا ستيجمان وعاونه مايك بيكيل.

قرارات مميزة لطاقم حكام مباراة بيراميدز ضد الأهلي

وعلى عكس الطاقم الأسباني في المباراة السابقة لاقى الطاقم الألماني إشادة كبيرة على في المباراة خاصة وسط أجوائها المتوترة.

وجاءت أبرز قرارات الحكم الألماني في عدم احتساب ركلة جزاء لنادي بيراميدز بعد احتكاك من جانب وليد الكرتي وكريم فؤاد.

بينما طرد محمد الشيبي كان أبرز القرارت في المباراة بعد تدخل متهور على حسين الشحات.

بينما جاءت اخر القرارات وأهمها وجود سيطرة وشخصية قوية لقيادة المباراة لبر الأمان.