سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-7-2024 فى البنوك المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 08:25 صباحاً - سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 23-7-2024 ارتفاعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل الدولار فى بنك فيصل الاسلامي نحو 48.36 للشراء، و48.46 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.35 جنيه للشراء، و48.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل الدولار فى بنك البركة نحو 48.36 جنيه للشراء، 48.46 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 48.38 جنيه للشراء، و48.48 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل الدولار فى بنك قطر الوطني نحو 48.38 جنيه للشراء، 48.48 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل الدولار فى ميد بنك نحو 48.45 جنيه للشراء، و48.52 للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل الدولار فى البنك العقاري المصري العربي نحو 48.31 جنيه للشراء، 48.41 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سجل الدولار فى بنك أبوظبي التجاري نحو48.38 للشراء، و48.48 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجل الدولار فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 48.36 جنيه للشراء، 48.46 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سجل الدولار فى في بنك الاستثمار العربي، عند 48.38 جنيه للشراء، و48.48 للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولارفي بنك الإسكندرية، 48.37 جنيه للشراء، و48.47 للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع.