نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم التعاقد مع يحيى عطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

باتت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على أعتاب حسم التعاقد مع النجم المغربي يحى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يحى عطية الله يوقع على عقود انضمامه إلى الأهلي

وقال الناقد الرياضي محمد جمال، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" يحى عطية الله وقع بشكل رسمي مع النادي الأهلي منذ أسبوع".

وأضاف:" الأمور كانت متوقفة بسبب تفصيلة، أن النادي الأهلي كان يريد اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع، وهذا الأمر من المفترض أنه تم الاتفاق عليه أمس، ومن المتوقع أن يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد، خلال الأيام القادمة".