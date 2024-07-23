نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يكشف سبب غريب عن اقتراب فوز الأهلي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، أن جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المؤجلة خدمه في الاقتراب من التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

الأهلي يهزم بيراميدز

ونجح الأهلي في هزيمة بيراميدز، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 68 نقطة، ولكن يتبقى للأهلي ثلاث مباريات مؤجلة.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن ترتيب مباريات الدوري أفاد الأهلي في الاقتراب من لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الفوز على فريق بيراميدز بهدف نظيف.

وتابع: الأهلي بات على بعد خطوات من التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الفوز على بيراميدز.

