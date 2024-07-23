نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل لاعب أفريقي على أعتاب الإنضمام إلى دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الصحافة السعودية بأن نجم فريق نابولي الإيطالي، على أعتاب الإنضمام إلى دوري روشن رغم اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب.

أوضحت تقارير صحفية بجرائد السعودية بأن نادي أهلي جدة السعودي، يضع لاعب منتخب نيجيريا فيكتور أوسمين من ضمن أهدافه الأساسية.

توج نجم منتخب نيجيريا بالدوري الإيطالي مع نابولي موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وخسر نهائي كأس أمم إفريقيا أمام كوت ديفوار نسخة ٢٠٢٤.

تفاصيل احتمالية انتقال أوسمين إلى دوري روشن

تحدثت الصحافة السعودية بأن إدارة نادي أهلي جدة، تعتبر اوسمين هدف أساسي لتدعيم صفوف الفريق للعودة إلى منصات التتويج.

تابعت أيضا أن إدارة قلعة الكؤوس ستتنافس مع باريس سان جيرمان، للحصول على خدمات اللاعب، لكن تنتظر موافقة لجنة الاستقطاب بالدوري السعودي للتحرك.

كان قد حصد فريق الراقي المركز الرابع في الدوري السعودي بالموسم الماضي، بعد عودته من الهبوط.