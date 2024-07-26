نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر الأهلي قبل مواجهة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر فريقه في الإسكندرية قبل مواجهة اليوم أمام المصري البورسعيدي.

ويلتقي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأتي مغادرة أليو ديانج لمعسكر الأهلي قبل ساعات قليلة من مباراة اليوم أمام المصري تمهيدًا للسفر إلى السعودية للانضمام لناديه الجديد الخلود السعودي.

وكان النادي الأهلي قد وافق في وقت سابق على إعارة ديانج لنادي الخلود السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.