نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يخطط لخطف نجم الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية سعودية عن رغبة روما الإيطالي في التعاقد مع سعود عبد الحميد نجم الهلال السعودي في فترة الميركاتو الصيفي.



وأفادت صحيفة اليوم السعودية بأن روما الإيطالي اقتحم سباق التعاقد مع سعود عبد الحميد نجم الهلال في فترة الميركاتو الصيفي.



وأكدت الصحيفة السعودية أن روما يواجه منافسة من قبل أستون فيلا الإنجليزي وتولوز الفرنسي على التعاقد مع سعود عبد الحميد نجم الهلال خلال الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن سعود عبد الحميد يرتبط بعقد مع الهلال يمتد حتى 30 يونيو من عام 2025 الذي انضم له قادما من يناير 2022.



وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة الهلال ترفض رحيل سعود عبد الحميد في فترة الميركاتو الصيفي وتنوي تجديد عقده لفترة أطول خلال الفترة المقبلة.



وألمحت الصحيفة السعودية أن سعود عبد الحميد خاض 113 مباراة مع الهلال السعودي وسجل 5 أهداف وصنع 18 هدف آخرين منذ وصول في يناير 2022 قادما من الاتحاد السعودي.