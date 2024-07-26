نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دقيقة حداد تسبق مباراة المصري والأهلي حدادًا على والد باهر المحمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مباراة اليوم بين المصري والأهلي وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة على روح والد باهر المحمدي، لاعب المصري، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

حرص لاعبو الفريقين والجهازان الفنيان على تقديم تعازيهم الحارة لباهر المحمدي، حيث تم إيقاف اللاعبين لبضع دقائق في لفتة إنسانية تعبيرًا عن التضامن مع اللاعب في هذه الظروف الصعبة.

ونعت إدارة النادي المصري عن الحادث الأليم عبر بيان رسمي، معربة عن حزنها العميق ومؤكدة دعمها الكامل لباهر المحمدي في هذه الفترة العصيبة.

يُذكر أن باهر المحمدي يعتبر من اللاعبين البارزين في صفوف المصري، والذي قدم مستويات مميزة جعلته محط اهتمام العديد من الأندية.