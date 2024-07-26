الرياضة

محادثات خاصة.. لاعب ليفربول يكشف رأي صلاح بشأن سلوت

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف أدريان سان ميغيل، حارس ليفربول السابق، عن رأي زميله المصري محمد صلاح في قدرات مدربه الجديد أرني سلوت الذي خلف يورغن كلوب.

وقضى الجناح المصري أفضل فتراته تحت قيادة كلوب، وفاز معه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، وأثبت نفسه كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح الحارس الإسباني الذي انتقل مؤخرا إلى ريال بيتيس أنه على تواصل دائم مع زملائه الآخرين في ليفربول، وقال لموقع "ذا أثلتيك": أتحدث كل يوم تقريبا مع العديد من لاعبي الفريق مثل صلاح وكوستاس تسيميكاس.

وأضاف عن رأي صلاح بشأن قدرات المدرب الجديد: أخبرني أنه يحب عمله، يتبنى طريقة كلوب، اللعب بقوة ومباشرة وبسرعة والضغط العالي والشجاعة، فريق ليفربول مصمم لذلك، لذا فإن المدرب الجديد سيعرف كيف يتكيف جيدا مع اللاعبين الذين لديه.

وسيبدأ ليفربول جولته التحضرية للموسم الجديد بمواجهة أدريان وريال بيتيس، يوم السبت، كما سيلاقي أرسنال ومانشستر يونايتد وإشبيلية، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 أغسطس المقبل ضد إيبسويتش.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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