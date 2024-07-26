نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهور الزمالك يغازل لاعب بيراميدز بهتاف هزّ ستاد القاهرة.. هل يرتدي شعار الأبيض؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص جمهور الزمالك على دعم مصطفى فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال مواجهة الفريقين المقامة حاليًا على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

جمهور الزمالك يهتف لـ مصطفى فتحي

وهتف جمهور الزمالك لمصطفى فتحي جناح بيراميدز بعد نهاية الشوط الأول موجهين رسالة خاصة لـ اللاعب جاء نصها "الولا ولا أهو مصطفى فتحي أهو".

ورد مصطفى فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز التحية لجمهور الزمالك مصفقًا وموجهًا الشكر لهم على دعمه.

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي حاليًا مواجهة الزمالك وبيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتشير النتيجة حاليا إلى التعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز بالشوط الثاني، حيث تقدم مصطفى شلبي لصالح الفارس الأبيض بالشوط الأول وعادل فخري لاكاي النتيجة من ركلة جزاء.