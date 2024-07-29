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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب السيد سامي المدير الفني لـ محمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة عن سعادته بتتويج نجله بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد الفوز على المجري أندراسفي تيبور.

السيد سامي: برونزية سلاح السيف تاريخية.. وبداية مشوار الفراعنة بأولمبياد باريس

وقال السيد سامي، إن محمد السيد منذ أن حضر إلى باريس وهو على يقين بحصد ميدالية أولمبية، موضحًا أن الهدف كان الميدالية الذهبية إلا أنه سعيد للغاية بحصد البرونزية لكونه حلم كبير تحقق بعد تعب سنوات وتضحيات كثيرة.

وأشار إلى أن محمد السيد اجتهد كثيرا في السنوات الماضية، وتكلل مجهوده بالميدالية الأولمبية، متابعًا «حقق إنجازات محلية وقارية لذلك كان من حقه بعد أن صمم أن يحلم بالوصول للقمة، وهو ما تحقق بالفعل».

وشدد على أن نجله ذاكر جيدًا ليحقق أول ميدالية أولمبية هي الأول في تاريخ مصر بسلاح سيف المبارزة، مضيفًا «ما تحقق فخر وشرف للمنظومة الكبيرة التي ساعدت على الوصول إلى هذا الحلم».

واختتم تصريحاته، بأن الإعداد النفسي إذا كان جيدًا، والتركيز في يوم المباراة يساهم في التتويج بالميداليات، لذلك سيكون عاملًا مهمًا في المباريات المقبلة التي ستكون استكمال لوصول محمد السيد إلى منصة التتويج بأول ميدالية في باريس.

