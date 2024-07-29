نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يطالب إدارة فنربخشة بضم نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين عن وجود رغبة لدى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي فنربخشة التركي لضم واحد من أبرز لاعبي المان سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فنربخشة يستهدف ضم كوفاسيتش

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة فنربخشة فتحت خط التفاوض مع إدارة السيتزينز لضم ماتيو كوفاسيتش الدولي الكرواتي.

ومن المُنتظر ان تشهد الأيام القادمة تقديم عرض رسمي بقيمة 25 مليون استرليني لمحاولة ضم نجم السيتي.

وسبق وأن أكد جوارديولا أنه منفتح على رحيل كوفاسيتش خاصًة بعد أن استطلعت الادارة رأيه فيما يخص موقفه بالحصول على دقائق لعب الموسم القادم.

يُذكر أن فنربخشة قد أعلن خلال الأيام الماضية ضم نجم اشبيلية الدولي المغربي يوسف النصيري في صفقة قياسية.