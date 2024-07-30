نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينجح في حسم أولى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب نجحت في حسم أولى صفقات القلعة البيضاء للموسم القادم.

الزمالك يحسم صفقة يسري وحيد من طلائع الجيش

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة أن إدارة الزمالك نجحت بالفعل في إنهاء كافة الاتفاقات مع يسري وحيد لاعب نادي طلائع الجيش.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه أن جناح الطلائع سيكون أولى تعاقدات القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأنهى تصريحاته أنه تم إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة الصفقة والمقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب.

وينتظر نادي الزمالك الانتهاء من المبالغ المطلوب سدادها لمساعد فيريرا أجواش لفتح باب القيد بعد الاتفاق مع المغربي خالد بو طيب على جدولة مستحقاته المتأخرة تمهيدًا لضم صفقات جديدة.