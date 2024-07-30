نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق جوارديولا على مواجهة برشلونة وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على مواجهة نادي برشلونة الإسباني وديًا.

ويلتقي نادي مانشستر سيتي مع برشلونة صباح الأربعاء والموافق 31 يوليو، ضمن المباريات الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وبرشلونة عند تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تعليق جوارديولا على مواجهة برشلونة

ووفقًا لما قاله بيب جوارديولا قبل المباراة: " لا يهم إذا كانت المباراة ودية، مواجهة برشلونة بالنسبة لي دائمًا تكون أمر مميز".

يذكر أن مباراة مانشستر سيتي وبرشلونة ستنقل عبر قناة الكويت بتعليق محمد العتيبي.

