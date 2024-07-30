نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. عبدالخالق البنا يحرز المركز الأخير في منافسات فردي التجديف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى عبد الخالق البنا لاعب المنتخب المصري للتجديف سباقه بالمركز السادس بزمن 7:18.59 ليفشل في التأهل إلى النهائي.

عبدالخالق البنا يحرز المركز الأخير في منافسات فردي التجديف

ولم ينجح اللاعب المصري في الوصول للنهائيات حيث تنص القواعد الخاصة بتلك اللعبة على عبور ثلاثة لاعبين فقط من كل سباق إلى النهائي.

ومن المُنتظر ان يلعب البنا الدور نصف نهائي الخاص بالمراكز الترتيبية من 13 إلى 24 يوم غدا الأربعاء

جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الثلاثاء 30 يوليو

ويأتي جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الثلاثاء 30 يوليو وفق ما يلي:-