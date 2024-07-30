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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر منتخب غينيا اليوم.. مشاهدة منتخب غينيا × الولايات المتحدة الأمريكية بث مباشر بدون "تشفير" | أولمبياد باريس 2024

شاهد بالبث المباشر منتخب غينيا اليوم.. مشاهدة منتخب غينيا × الولايات المتحدة الأمريكية بث مباشر دون "تشفير" | أولمبياد باريس 2024.. يشهد ملعب "جيوفروى جيشار" مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، مواجهة مثيرة تجمع بين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأولمبي ومنتخب غينيا، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخ الولايات المتحدة الأمريكية وغينيا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة منتخب غينيا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في أولمبياد باريس 2024

مواجهة نارية بين النسور الأمريكية والصقور الغينية في أولمبياد باريس

ويدخل المنتخب الأمريكي المباراة وهو في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في مباراته الأولى وخسارته في الثانية، ويسعى إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور الثاني. أما منتخب غينيا فيأمل في تحقيق مفاجأة والفوز على المنتخب الأمريكي، بعدما لم يحقق أي نقاط في الجولتين السابقتين، ويسعى إلى إنهاء مشواره في البطولة بشكل مشرف.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة لكلا المنتخبين، حيث تمثل فرصة تاريخية لمنتخب غينيا لتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يسعى المنتخب الأمريكي إلى مواصلة مشواره نحو تحقيق إنجاز في الأولمبياد.

وستنقل المباراة مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لأولمبياد باريس 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتولى المعلق الرياضي حسن العيدروس مهمة التعليق على أحداث المباراة.

موعد مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وغينيا في أولمبياد باريس 2024

ستنطلق مواجهة نارية تجمع بين منتخب غينيا ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024. وستُقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و7:00 مساءً بتوقيت ليبيا، و6:00 مساءً بتوقيت المغرب. هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث ستحدد مصيرهما في التأهل إلى الدور المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وغينيا في أولمبياد باريس 2024

تترقب الجماهير العربية بفارغ الصبر مواجهة المنتخب الغيني الشاب ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية الطموح، في مباراة حاسمة ستحدد مصير الفريقين في أولمبياد باريس 2024. وبهذه المناسبة السعيدة، أعلنت العديد من القنوات الرياضية عن نيتها نقل المباراة مباشرة وبشكل حصري عبر شاشاتها، لتتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين لدعم المنتخبين. ومن بين القنوات التي ستنقل المباراة: قناة بي إن سبورت 8، والتي ستبث المباراة حصريًا عبر القمر الصناعي، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية التي ستنقل المباراة أيضًا.

ترتيب غينيا وامريكا في المجموعة

ترتيب المجموعة الثانية (A):

فرنسا الأولمبي 6 نقاط امريكا الأولمبي 3 نقاط نيوزيلندا الأولمبي 3 نقاط غينيا الأولمبي 0 نقاط

المعلق لمباراة غينيا وأمريكا

أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت عن تكليف المعلق حسن العيدروس بالتعليق على مباراة منتخبي غينيا وأمريكا في افتتاح أولمبياد باريس 2024، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة.

ملعب مباراة غينيا وأمريكا

ستقام مباراة منتخب غينيا ضد منتخب أمريكا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024 على أرضية ملعب جوفروا غيشار.