نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رفض استئناف حسين الشحات في قضية الشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الثلاثاء، برفض استئناف حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية، وأيدت المحكمة الحكم بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بحبس المتهم لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبه المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدا من صدور الحكم نهائيًا والزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض وألزمته المصاريف وخمسون جنيهًا اتعاب محاماه.

وتعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميدز والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ الشيبي، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.