نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يكشف عن تشكيل الجهاز الفني للفريق النسائي لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة النسائية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة في الموسم المقبل.

يأتي هذا التشكيل ضمن إطار استراتيجية النادي لتطوير الرياضة النسائية وتعزيز قدراتها التنافسية.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي المصري للكرة النسائية يتضمن التشكيل:

- مدير فني: الكابتن حسام حمادة

- مدرب مساعد: الكابتن محمد السيسي

- مدرب حراس مرمى: الكابتن محمد رضوان

- طبيبة الفريق: الدكتور رنا الريدي

- أخصائية علاج طبيعي: الدكتور مريم راغب

- مشرف إداري: الكابتن محمد الشناوي

- إداري: الكابتن عادل المحروقي

