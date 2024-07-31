نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وكلوب أمريكا الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي وديًا مع نظيره كلوب أمريكا صباح غد الخميس الموافق الواحد من شهر أغسطس الجاري.

ويحتضن ملعب "مرسيدس بنز"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي تشيلسي وكلوب أمريكا، وذلك في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة تشيلسي ضد كلوب أمريكا

تبدأ أحداث مباراة تشيلسي ضد كلوب أمريكا غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد كلوب أمريكا

تمتلك إدارة شبكة قنوات الشارقة الرياضية، حقوق بث وإذاعة المباراة الودية التي ستجمع بين فريقي تشيلسي وكلوب أمريكا صباح غد الخميس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.