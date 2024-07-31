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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن فوز منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف وأداء أحمد سيد زيزو الرائع رغم الانتقادات والهجوم عليه.

مهيب عبد الهادي: زيزو أفضل لاعب في الدوري رغم الانتقادات

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "لكل الذي انتقد أحمد سيد زيزو عندما كان لا يقدم المطلوب هذا شئ طبيعي وهو ليس فوق النقد ويرحب به دائما".

وتابع: "زيزو لاعب كبير والنقد من الجماهير لأنهم يريدون صنع الفارق ويضيف إلى المنتخب الأولمبي بخبراته وأحسن لاعب في الدوري المصري".

واختتم حديثه: "يمكننا انتقاد أحمد سيد زيزو وكل اللاعبين ولكن نقد بناء وليس سلبي ويجب عليهم كذلك تقبل ويصبح حافز لديهم ودافع للاستمرار وتقديم أداء أفضل".

