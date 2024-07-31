نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بروسيا دورتموند على "رادار" إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إشبيلية الإسباني يسعى لضم يوسوفا موكوكو لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد رحيل مهاجم الفريق الأندلسي ويليان خوسيه إلى سبارتاك موسكو الروسي هذا الصيف.

لاعب بروسيا دورتموند على "رادار" إشبيلية

ولن يضع بروسيا دورتموند أي عقبات في طريق موكوكو في حالة رحيل محتمل للاعب، لكنه يريد الحصول على 15 مليون يورو للإستغناء عن خدمات اللاعب.

ووفقا لتصريحات وكيل اللاعب باتريك ويليامز فإن يوسوفا موكوكو البالغ من العمر 19 عاما على وشك الرحيل عن بروسيا دورتموند أخيرا.

وتحدث وكيل اللاعب علنا عن الصحفي المطلع فابريزيو رومانو وإنتقد بشدة الفريق الألماني قائلا: "لقد تم وعد يوسوفا بالكثير قبل التوقيع، لكن ذلك لم يتم تنفيذه، لقد كان مهتما فقط باللعب والتطور، وليس أي شيء آخر، كما تزعم التقارير الإعلامية دائما".