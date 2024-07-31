نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب اليد يفرط في فوز تاريخي على فرنسا بأولمبياد باريس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اقتنص منتخب فرنسا لكرة اليد التعادل من منتخب مصر بنتيجة 26-26، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكرة اليد في أولمبياد باريس.
وكان منتخب مصر لكرة اليد قد حقق الفوز على نظيره منتخب المجر، بنتيجة 35-32، وذلك في أولى المباريات؛ التي أقيمت مساء السبت الماضي.
وسقط منتخب مصر في فخ الهزيمة بالمواجهة الثانية أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 27-30، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الإثنين، ضمن منافسات أولمبياد باريس.
ترتيب المجموعة الثانية لكرة اليد في الأولمبياد، كالتالي:
1- النرويج - 6 نقاط.
2- الدنمارك - 4 نقاط.
3- مصر - 3 نقاط.
4- المجر- نقطتان.
5- فرنسا - نقطة.
6- الأرجنتين - دون نقاط.