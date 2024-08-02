نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يسعي لضم نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة القطري ناصر الخليفي، على تدعيم صفوفه الفريق بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

ووفقًا لشبكة "ESPN" فأن النادي الباريسي يسعي للحصول على خدمات الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الشبكة العالمية بأن النادي الفرنسي سيقوم بعمل اتصالات موسعة مع إدارة مانشستر سيتي لضم اللاعب الأرجنتيني إلى صفوف العملاق الباريسي.

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت بأن ألفاريز يسعي للرحيل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل اللعب بشكل أساسي، في ظل عدم حصوله على مقعد دائم في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.