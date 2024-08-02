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أحمد جودة - القاهرة - كشف عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي عن اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المارد الأحمر من التعاقد مع أحد نجوم فريق الإسماعيلي بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم الصفقة "السوبر"

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يقترب من التعاقد مع عمر الساعي لاعب الإسماعيلي والإعلان عنها بعد انتهاء الدوري".

وتابع: "أؤكد لكم أن الاتفاق مع مجلس إدارة الإسماعيلي يتم بشكل جيد كلما احتجنا إلى صفقة ونبحث عن الأفضل للناديين وكذلك لكرة القدم المصرية".

واختتم حديثه: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عندما نريد لاعب فنتواصل مع مسؤولي الإسماعيلي على الفور ولم نفتعل أزمات بشأن صفقات اللاعبين السابقين أو التي نسعى لحسمها بالصيف وإذا ارادوا تدعيم صفوفهم بلاعبينا يتم التفاوض".



