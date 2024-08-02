نيوكاسل يونايتد يقترب من ضم صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من حسم صفقة انتقال الدنماركي الواعد ويليام أوسولا صاحب الأصول النيجيرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إستعدادًا لخوض المنافسات المقبلة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإنجليزي مارك آدم، فإن نيوكاسل توصل لاتفاق مبدئى مع شيفيلد يونايتد على ضم المهاجم ويليام أوسولا بمقابل 10 مليون يورو، من أجل تدعيم مركز الهجوم قبل إنطلاق الموسم الجديد.

ويليام أوسولا يقترب من الانتقال إلي صفوف نيوكاسل

وأكد أن المهاجم الدنماركي رحب بالانضمام إلي صفوف نيوكاسل خلال الميركاتو الحالي، وذلك بعد الاتفاق علي كافة الأمور المالية والتعاقدية.

وشارك الدنماركي ويليام سولا البالغ من العمر 20 عام الموسم الماضي مع فريقه، في 24 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف.