حكومة الخدمات.. «100 يوم صحة» تقدم أكثر من مليون و500 ألف خدمة مجانية فى أول أيام الحملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 05:26 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تقديم مليون و537 ألفا و230 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» في أول يوم لها، بعد إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 1 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 576 ألفا و447 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 296 ألفا و87 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 92 ألفا و176 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 61 ألفا و306 خدمات، بالإضافة لتقديم 56 ألفا و40 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 20 ألف و119 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 3 آلاف و896 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 374 ألفا و500 خدمة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال 4 آلاف جهة متعاقدة مع التأمين، لخدمة المنتفعين.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ56 ألف و281 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».