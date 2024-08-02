العالم اليوم - تعازٍ خليجية في اغتيال هنية

انتم الان تتابعون خبر تعازٍ خليجية في اغتيال هنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 05:18 مساءً - بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حادث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن الملك أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لعباس وللشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا على أهمية وحدة الصف الفلسطيني وتكاتفه من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أساس حل الدولتين.

كما قدم أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الجمعة، التعازي لأسرة هنية.

وقال قرقاش على حسابه بمنصة "إكس": "احتضان دولة قطر الشقيقة وقيادتها مراسم تشييع جنازة إسماعيل هنية في هذه الظروف الصعبة موقف نبيل ومقدر. خالص التعازي لأسرته، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وأضاف: "موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله ومصادره، فلا سبيل للاستقرار إلا بالعدل والحكمة والحوار".

وشهدت الدوحة مراسم تشييع هنية، الذي اغتيل في طهران صباح الأربعاء، بضربة نسبت إلى إسرائيل.