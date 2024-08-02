العالم اليوم - الصندوق السيادي الليبي يتوقع تخفيف تجميد أصوله بنهاية العام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 06:24 مساءً - قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، لوكالة رويترز إن المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

والمؤسسة الليبية للاستثمار التي أسسها معمر القذافي في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ انتفاضة أطاحت في 2011 بمعمر القذافي.

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