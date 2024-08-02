بقيادة ألفاريز.. تشكيل الأرجنتين الرسمي لمواجهة فرنسا في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فرنسا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "بوردو الجديد" في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأرجنتين وفرنسا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأرجنتين الرسمي لمواجهة فرنسا في أولمبياد باريس

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

خط الدفاع: جارسيا، ماركو دي سيزار، نيكولاس أوتاميندي، أميون.

خط الوسط: جوليانو سيميوني، ايزيكيل فيرنانديز، كريستيان ميدينا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، تياجو ألمادا، زينون.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا في أولمبياد باريس

تذاع مباراة الأرجنتين ضد فرنسا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.